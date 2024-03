Giugliano | decine di ragazzi per l’ultimo saluto a Maria | la 14enne morta in classe

Sequestrata una clinica di fisioterapia a Giugliano centro: scia ed abuso della professione medica - Cosa più grave emersa durante il sopralluogo è che il centro medico era anche centro di estetista ...ilmeridianonews

Il centro di fisioterapia era anche centro estetico: blitz nella struttura a Giugliano - E' scattata una denuncia per l'esercizio abusivo della professione medica nella parte riservata al centro estetico ...internapoli

Giugliano, sgominata la banda dei ripetitori in quattro finiscono in carcere - Hanno fatto razzia di batterie presenti nei ripetitori di telefonia mobile provocando danni non solo economici, ma anche bloccando le comunicazioni in alcune zone tra le province di Napoli e Caserta..ilmattino