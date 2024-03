“Giù le mani da Bari” | la piazza per Antonio Decaro Stamattina la manifestazione

Una sfida che rimarrà nella storia del calcio dilettanti. Il piccolo paese di Strada in Chianti contro la corazzata San Giuliano Terme. Oggi al Bozzi alle Due Strade, alle 15,30, si disputa la ... (sport.quotidiano)

Benvenuti in Mafialand. Si potrà dirlo a quanti, fra capi di Stato e di governo, prenderanno parte al G7 del prossimo giugno (ilgiornale)

Dalle 10.30 in piazza Ferrarese via alla mani festazione «Giù le mani da Bari , io sto con Decaro», organizzata da Cgil Bari insieme al Pd Puglia, cui saranno presenti partiti,... (quotidianodipuglia)

Cinque mesi e nessun indizio per il nuovo governo cittadino: Tiene banco l'operazione della Magistratura "Giù le mani" A POCO meno di cinque mesi dalla caduta dell'amministrazione comunale a guida Rotice, non sono ancora emerse indizi validi circa le proposte per l'elezione del sindaco e il rinnovo del ...

Migliaia in piazza a Bari per esprimere solidarietà a Decaro: È cominciata, nella centralissima piazza Ferrarese di Bari, la manifestazione 'Giù le mani da Bari', nata spontaneamente dall'iniziativa di migliaia di cittadini alla quale partecipano, fra gli altri, Cgil Puglia, Pd Puglia e associazioni della città come segno di solidarietà al ...