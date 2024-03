Giovanni Allevi | “13 globuli bianchi hanno spostato la mia bilancia dalla morte alla vita”

(Di sabato 23 marzo 2024) Davanti ad una platea di 6.000 studenti lombardi, il pianista e compositoreha condiviso la sua intensa esperienza di lotta contro il cancro, raccontando un momento di pura gioia che ha segnato una svolta nella sua battaglia contro il mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato. Celebrando la Giornata Internazionale della Felicità ad un evento organizzatoFondazione Felicità al Forum di Assago (Milano),ha descritto come “una botta di felicità” la notizia ricevuta dai suoi medici sull’incremento significativo dei suoi, un indicatore cruciale della sua ripresa. “Un giorno un medico è entrato nella mia stanza e mi ha detto: ‘Maestro hai 13’“, ha raccontato ...

