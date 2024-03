Giovanili biancazzurre Per gli under 17 sfida contro l’Albinoleffe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Turno di stop per il campionato Primavera 2, in concomitanza degli impegni delle rappresentative nazionali. La squadra di mister Grieco quindi tornerà in campo sabato prossimo in casail Vicenza. È invece determinata a rialzarsi la Spal17 di mister Pedriali (foto) dopo lo stop sul campo del Mantova. L’avversario di giornata èche come di consueto affronterà anche la Spal15 con entrambe le sfide che si giocheranno domani al centro sportivo Fabbri. Test amichevole per la selezione16 di mister Buriani che ospiterà il Mantova sul terreno di via Copparo, mentre la Spal14 Pro è attesa dal derbyil Bologna. Ecco il programma: Spal-Albinoleffe (17, domani alle 14), Spal-Mantova ...