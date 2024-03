Giovane e dolce La gattina Siene cerca famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Siena unanon l’ha mai avuta. È stata trovata ancora piccolina abbandonata in un’area industriale di Monza e oggi – secondo le stime del veterinario è nata ad agosto 2023 – la sua casa è il rifugio di via San Damiano. "Non conosciamo nulla della sua vita precedente - spiegano -. Né come è arrivata in quel luogo pieno di capannoni e mezzi pesanti. Sicuramente ha avuto dei contatti positivi con le persone in passato, in quanto pur essendo riservata, non è eccessivamente paurosa nei confronti dei volontari. Certo, ci mette un po’ a prendere confidenza. Un modo sicuro che abbiamo trovato per guadagnare la sua fiducia è quello di offrirle le cremine specifiche per gatti, che lecca direttamente dalle dita". Ma per una, cosìsiunae un contesto tranquillo dove non ...