Giornata mondiale della meteorologia | il 96% degli italiani guarda le previsioni del tempo almeno una volta alla settimana

(Di sabato 23 marzo 2024) Secondo una ricerca BVA Doxa per iLMeteo.it il 20% di loro le consulta compulsivamente, più volte durante il giorno. Quest’anno il 23 marzo è dedicato all’impegno contro i cambiamenti climatici

Giornata Mondiale del Teatro : “ Teatro a rischio estinzione. Facciamo rete” , la campagna sociale di Zoomarine. In collaborazione con alcuni Teatro romani, intende favorire il ritorno dei ragazzi nelle ... (periodicodaily)

Il progetto di interconnessione della diga del Chiascio ai principali sistemi idrici regionali è arrivato al 25% di realizzazione e sarà completato entro il 2025. Mentre le perdite di acqua, in ... (lanazione)

Protagonista in piazza l’acqua, che scorre e arriva nelle case, e che rappresenta il bene più prezioso che c’è. Tantissimi palloncini blu,guidati dal futuro della città grossetana, i bambini, ... (lanazione)

Trisome Games: pioggia di medaglie per l’Italia - Giornata eccezionale per gli atleti del team Italia Fisdir che portano a casa 41 medaglie: 13 ori, 15 argenti e 13 bronzi. Atletica leggera – sono cominciate oggi le gare dell’atletica che, come sempr ...incodaalgruppo.gazzetta

Atletica: Legnante e Tapia protagonisti a Jesolo - Buon avvio a Jesolo per gli Italian Open, il meeting internazionale di atletica paralimpica del circuito World Para Athletics Grand Prix. Nella prima Giornata, in un clima gradevole e sotto il sole pr ...incodaalgruppo.gazzetta

Giornata Colli Veneti, Zaia: festa che celebra nostro patrimonio - Venezia, 23 mar. (askanews) – “Non esagero quando dico che in un’area di 18.000 chilometri quadrati, prima Regione in Italia per presenze turistiche, è racchiuso tutto ciò che di meglio si possa desid ...askanews