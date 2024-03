Giornata internazionale del calcio | l’Italia è co-sponsor della bozza dell’Onu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) “ha co-izzato unadell’Assemblea Generale Onu che verrà approvata nelle prossime settimane e istituisce ladelil 25 maggio, molto importante come segnale per ridurre esclusioni e discriminazioni“. È quanto annunciato dall’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente delalle Nazioni Unite, nel suo incontro con i giornalisti insieme al presidenteFigc Gabriele Gravina e al capo delegazioneNazionale Gianluigi Buffon. Massari ha poi sottolineato quanto siano importanti ile lo sport in generale come strumento di politica estera: “si è molto impegnata negli ultimi anni nella diplomazia sportiva e il ...