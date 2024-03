Giorgia Meloni | i gesti teatrali e i sovranisti | perché l’ironia è necessaria per non spaventare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) “Ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega (il leader dei Verdi Angelo Bonelli, ndr). Non so cosa intendesse con ‘sguardo inquietante’, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito”, cosìil 21 marzo pomeriggio, quando le foto di lei che in Aula nasconde la testa nella giacca hanno già fatto il giro del mondo, spiega dai suoi profili social le motivazioni del gesto. Il testo è di scuse, il tono è, ancora una volta, ironico, esattamente come le immagini che lei stessa rilancia, rivendicando il gesto che gli oppositori, a partire da Bonelli, vedono come una gaffe internazionale. “Non è un problema solo suo – ha dichiarato il deputato di Avs – ma dell’Italia. Rischiamo di fare la figura delle macchiette”.invece ...