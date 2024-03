Giorgetti | le banche usino le riserve per aiutare economia reale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ledevono usare leche hanno accumulato in questa fase perl'nei periodi di magra. Lo afferma il ministro dell'Giancarloparlando a Roma alla Scuola di formazione politica della Lega. "I poveri risparmiatori, abbastanza pigri, tenevano i soldi sul conto corrente al tasso zero, mentre leli mettevano su qualsiasi titolo che rendeva al 5 e guadagnavano senza fare la banca, senza neanche fare la fatica di finanziare l'e quindi l'imprenditore che ha bisogno di sviluppare l'attività", ha tra l'altro detto parlando poi dell'imposta sull'extragettito. Così come era stata congegnata, era giusta, ha rimarcato. Per il ministro ci sono i momenti in cui ...