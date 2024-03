Gioielleria? rapinata a Roma | colpo da 800mila euro in Centro | presi i 4 della «banda del buco» Recuperati 400 pezzi circa

Sona (Verona), 21 febbraio 2024 – Panico nel centro commerciale di Sona dove è stata commessa un’altra rapina con armi in pugno in una gioielleria dopo l’assalto coi kalashnikov messo a segno lo ... (ilrestodelcarlino)

Il Crocus City Hall vicino a Mosca il giorno dopo l'attentato - Mosca, 23 mar. (askanews) - Le immagini del Crocus City Hall, la grande sala concerti vicino a Mosca colpita ieri sera da un attacco terroristico rivendicato dall'ISIS che ha ucciso, secondo un bilanc ...libero

Sgominata la “banda del buco” che rubò 800 mila euro di preziosi da una Gioielleria di Roma: la rapina da film - Denominati la “banda del buco” i ladri, oggi arrestati, che misero a segno un colpo da 800 mila euro in una Gioielleria di Roma ...notizie.virgilio

Banda del buco, fermati in 8 per la maxi rapina in Gioielleria - Sono cinque uomini e tre donne indiziati per avere rubato monili del valore di 800mila euro in un negozio del centro della capitale ...rainews