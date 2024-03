Gioco d’azzardo | ogni milanese spende in media 1 600 euro all’anno | oltre 330mila ludopatici in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Per il, fisico e online, si spendono quasi le stesse cifre necessarie per riempire il carrello della spesa. La raccolta in, infatti, "corrisponde all’86% della spesa alimentare". Le perdite, nel 2022 e nel 2023, secondo le stime superano i sette miliardi disolo nella regione. Una cifra "simile al valore economico totale degli 11mila progetti finanziati dal Pnrr per il complesso dei Comuni Lombardi". Paragoni allarmanti, contenuti nel focus lombardo del “Libro nero dell’azzardo“ realizzato da Federconsumatori e Cgil, che rendono l’idea dei danni. Le somme bruciate nelcrescono anno dopo anno, ma è nella modalità online che si registra l’aumento progressivo più accentuato. La raccolta dalle giocate virtuali è cresciuta del 12,7% tra il ...