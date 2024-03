Gioco d’azzardo | anomalie da Villongo alla Martesana | “Soldi che spariscono e puntate per riciclare denaro”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) È la pedemontana dell’azzardo online, una striscia di Lombardia che parte dal Bresciano e attraversa la Città metropolitana di Milano fino ai Comuni attorno all’aeroporto di Malpensa. Paesi, spesso sotto i 10mila abitanti, dove si concentrano valori anomali dionline, con una spesa pro capite, tra giocatori e non giocatori, superiore a duemila euro all’anno, quando la media regionale è di 1.287 euro. Escludendo un’epidemia dionline concentrata in un singolo Comune o errori nei dati dell’Istat e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, la spiegazione può risiedere in due fattori spesso combinati. Il riciclaggio diattraverso leonline, che consentono di ottenere con le vincite somme dipulite, e "la possibilità che in alcune aree urbane secondarie si sviluppino ...