Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli sbaglia e scivola indietro in Coppa del Mondo Krasnobaeva vince a 16 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)non è riuscita a incantare al Palaio Faliro di Atene, dove è andata in scena la prima tappa delladel2024 di. La Campionessa del2022, nonché argento iridato in carica nell’all-around, ha purtroppo commesso degli errori con il nastro (27.050, 13.200 il D Score e 6.450 per l’esecuzione) e alle clavette si è fermata a 31.100 (15.500 per le difficoltà, 7.5 di pannello E). La fuoriclasse marchigiana, che ieri aveva ottenuto 32.250 al cerchio e 33.050 alla palla piazzandosi al quarto posto provvisorio, ha chiuso il concorso generale all’ottavo posto con il punteggio complessivo di 123.450. La ribattezzata Formica Atomica, alla sua quinta uscita stagionale dopo le tre prove di Serie A e il bilaterale contro la Francia, ...