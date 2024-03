Ginnastica ritmica | l’Italia vola sul podio in Coppa del Mondo! Farfalle terze ad Atene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ha aperto la stagione con un bellissimonelladel2024 di. Lehanno concluso al terzo posto il concorso generale a squadre andato in scena al Palaio Faliro di, sede della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante. La nostra Nazionale ha chiuso la gara con il punteggio complessivo di 65.850: dopo il 34.300 ottenuto ieri con i cinque cerchi (portando in gara l’esercizio con il D Score più elevato), Alessia Maurelli e compagne hanno ottenuto un valido 31.550 con l’esercizio con tre nastri e due palle (16.500 la nota di partenza, 7.250 per l’esecuzione, 7.800 di pannello A). Si tratta del secondo punteggio nell’esercizio misto alle spalle di Israele ...