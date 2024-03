Giardini Porcinai | il progetto di riqualificazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – Unsviluppato sulla base di un'analisi dettagliata del contesto storico e architettonico dell'area sviluppato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Soprintendenza. E' quello presentato oggi dall'assessore Alessandro Casi riguardo ladeidi viale Michelangelo,che mira a valorizzare il contesto storico e urbano dell'area attraverso il restauro dell'architettura originale per un recupero che offrirà nuove opportunità e servizi alla comunità, oltre che promuovere la riappropriazione dello spazio pubblico. Ildi ristrutturazione, per la cui elaborazione è stata coinvolta anche AnnaMazzi, figlia dell'architetto paesaggista Pietro, mira ad ...