Gian Carlo Fusco | La Spezia e quelle storie del passato

(Di sabato 23 marzo 2024)(1915-1984) è stato figura leggendaria della cultura del dopoguerra. Giornalista, scrittore, attore, ha attraversato territori diversi. Brillante, tagliente, ebbe la vocazione dell’ironia, del sarcasmo, esercitato contro le autorità del momento. Il suo esordio narrativo, Le rose del ventennio (1958), narrava con piglio ribaldo gli aspetti più orrendi delregime, non mancando però di esprimere aspetti di pietas verso le vittime di quell’epoca. Notevolissimo è il romanzo Guerra d’Albania (1961), che partiva da memorie personali per disegnare il ritratto crudele di un’epoca di “stupidità, incompetenza, ferocia insensata, sacrifici inutili”. La burocrazia nei suoi aspetti più orrendi era, in definitiva, l’argomento principale della prosa di, brillante e derisoria. ...