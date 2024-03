Giallo a Torino | 54enne muore in ospedale | spunta l’ipotesi di un pestaggio | indagini in corso

(Di sabato 23 marzo 2024) Un uomo di 54 anni è morto in, dopo essere stato ricoverato di urgenza giovedì s. Si chiamava Costel Miron. La sorella si è rivolta ai carabinieri: non si esclude che, giorni prima, possa aver subito un violento

Sestriere: l’Albero della Vita s’illumina di Giallo per i 100 giorni dalla Grand Depart da Firenze del Tour de France - Sestriere: l’Albero della Vita s’illumina di Giallo per i 100 giorni dalla Grand Depart da Firenze del Tour de France ...lagendanews

Nuove divise per i postini di Torino e provincia: al Giallo e al blu si aggiunge il grigio - Cambio d’abito per i 522 portalettere di Torino e per 33 portalettere del centro direzionale di via Nizza. Al Giallo e al blu, colori tradizionali di Poste Italiano, si aggiunge anche il grigio. Il re ...torinotoday

Giallo in Canavese: 50enne muore per le ferite riportate in un pestaggio - Assume i contorni del Giallo la morte di un uomo di 54 anni ... che viveva vicino alla chiesa parrocchiale di Villareggia.