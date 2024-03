Germania | fulmine Wirtz | gol dopo 7 secondi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 23 marzo 2024) Francia: tedeschi avanti con Florian: il calciatore del Bayer Leverkusen ci ha messo appena 7per segnare Francia-: pronti via e subito gol di Florian. Lainizia subito in discesa l’amichevole contro i francesi: il tempo per fare gol? Appena 7! Florianc'ha messo 7a segnare