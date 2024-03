Germania | a Berlino un evento sul mercato comune europeo

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è svolto il 12 Marzo 2024 presso l’ambasciata d’Italia adi cui l’Ambasciatore Armando Varricchio, l’“Prospettive per ilUniconel commercio globale: asset strategici delle economie tedesca e italiana”, organizzato in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore. Come riporta la stessa ambasciata, si è trattato del terzo ed ultimodi avvicinamento al Festival dell’Economia di Trento, che si svolgerà dal 23 al 26 maggo. Partner dell’iniziativa è stato l’Istituto Economico Tedesco di Colonia (Iw). Nel pomeriggio di oggi si sono svolte adue tavole rotonde a porte chiuse, la prima sui temi della trasformazione industriale e della transizione energetica e la seconda sul loro finanziamento, i cui lavori sono stati moderati dal direttore ...

La Germania ordina centoventitré Boxer 8×8 da supporto fuoco in Australia - La Bundeswehr ha incaricato Rheinmetall di fornire lo “Schwerer Waffenträger Infanterie (veicolo trasporto di armi pesanti per la fanteria)”. Dopo che la Commissione per il bilancio del Bundestag (Par ...aresdifesa

Idea eurobond per la Difesa, per ora Berlino dice no - L’Eurosummit rinvia a giugno la questione su come finanziare la deriva bellica del continente, per il momento niente eurobond per la Difesa.lanotiziagiornale

La Germania sceglie Nike: il divorzio da Adidas chiude 70 anni di storia del calcio - La Nike ha fatto le scarpe all’ Adidas. Dopo settant’anni di onorata sponsorizzazione e spirito identitario sulla maglia della nazionale tedesca, il marchio delle tre strisce viene spazzato via da un ...repubblica