Genoa | Zangrillo risponde a Dagospia | “sabato chiederemo scusa in 32mila”

(Di sabato 23 marzo 2024) Albertosi scatena eper le rime al sitoche ha critico l’attaccanteno Mateo Retegui scrivendo “come si può considerare un bomber uno che ha segnato solo sei gol in campionato e che gioca per una neopromossa che non fa le coppe europee”. La risposta del presidente non si è fatta attendere: “effettivamente mi vergogno molto ad essere il presidente di un club neo promosso che non può partecipare le coppe.prossimo a Marassiin 32 mila”. L'articolo CalcioWeb.

