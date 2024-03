Genoa | Gudmundsson specialista dei piazzati | è il migliore in Europa

(Di sabato 23 marzo 2024) Albertè tra le rivelazioni di questa stagione di Serie A: l’islandese delè primo in una speciale statistica Albertsi è rivelato fino ad ora una delle più piacevoli sorprese della Serie A. L’islandese, alla sua seconda stagione al, è un giocatore chiave per Gilardino, al punto di bloccare la

Gudmundsson macchina da bonus: nessuno come lui in Europa, il dato - FantaMedia da 7,50, 10 gol in campionato e 3 assist nelle 27 partite in cui è andato a voto: Albert Gudmundsson è una delle notizie più liete di questa Serie A e i fantallenatori se lo godono. Il ...fantacalcio

Genoa, il derby Gudmundsson-Malinovskyi per un posto a Euro2024: martedì la decisiva sfida Islanda-Ucraina - Mentre Retegui si prende l'Italia a suon di gol, i due compagni si fronteggiano per l'ultimo posto a disposizione agli Europei tedeschi ...telenord

inter, il piano per Gudmundsson in prestito - L'Inter al lavoro su Gumdundsson del Genoa. Il piano, secondo la Gazzetta dello Sport, prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto inserendo nell'affare ...sportmediaset.mediaset