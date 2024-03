Gendrey: "La salvezza conquistiamola al Via del Mare. Falcone è la nostra arma in più" - Prossimamente la sfida con la Roma, squadra che è risorta, sotto la guida di De Rossi: a Gendrey incute più ansia una compagine blasonata o uno scontro diretto per la salvezza, quale quello di Salerno ...quotidianodipuglia

LECCE – Gendrey carico per la ripresa: “Vogliamo riconquistare il Via del Mare” - Nel mezzo della sosta per le Nazionali, tra chi è rimasto a Lecce a lavorare agli ordini di mister Luca Gotti c'è anche Valentin Gendrey. Ed il ...salentosport

Acerbi e Juan Jesus ascoltati dalla Procura Federale - Visualizzazioni: 160 Acerbi e Juan Jesus sono stati ascoltati dal Procuratore Federale sui fatti di Inter–Napoli: entrambi hanno confermato le rispettive versioni. Come previsto oggi, Venerdì 22 Marzo ...calciostyle