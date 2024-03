Gabriele Rossi | chi è l’ex fidanzato di Gabriel Garko |  “Stavo con Eva Grimaldi | ma amavo lui”

(Di sabato 23 marzo 2024)hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto“. In quel periodoeraufficialmente con Eva, eera il suo amante. “mi faceva un po’ paura all’epoca -dice- avevo capito che non era una cosa facile stare con lui. Dopo quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo rivisti dopo 10 anni”. Quando è successo però, la prima cosa che ha chiestoera quella di avere la possibilità di vivere una libertà maggiore nella loro coppia, rispetto alla “finzione” in cui viveva di ...

Lorenzo Licitra , il fidanzato è un amatissimo attore che abbiamo visto sul piccolo schermo in serie tv di successo come L’Onore e il Rispetto e Tutti Pazzi Per Amore ovvero Gabriele Rossi . Il ... (metropolitanmagazine)

Gabriel Garko a Verissimo, come era e come è diventato: chi è. Età, coming out, fidanzato, malattia, vita privata e carriera - Oggi, sabato 23 marzo, a Verissimo arriva Gabriel Garko. Dalle 16.30 su Canale 5 Silvia Toffanin aprirà le porte del suo solotto a tantissimi ospiti tra questi anche l'attore.ilmessaggero

Roma, si lavora per il futuro con De Rossi - Visualizzazioni: 38 La Roma valuta il proprio percorso in vista della pRossima stagione La società capitolina starebbe vagliando il futuro di Daniele De Rossi come futuro allenatore della Roma. Sembra ...calciostyle

Tienimi la mano AMALFITANO! C’è bellezza nei Parioli, ed è devastante - Conversazione fiume con Amalfitano, la storia incredibile di chi si è trovato a profetizzare l'essere se stessi in una Capitale dalle molte stagioni cantautoriali. E che con il suo nuovo disco ci racc ...rockon