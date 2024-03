Gabriel Garko a Verissimo parla della sua situazione sentimentale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024)oggi è stato ospite aper la promozionenuova fiction di Canale 5 che lo vede protagonista e quando Silvia Toffanin gli ha chiesto come va l’amore lui ha risposto in maniera un po’ evasiva. “Io sono molto riservato e lo sono sempre stato” – ha esordito – “Poi dipende tutto da con chi stai, se l’altra persona fa parte del mondo dello spettacolo è un conto, se non ne fa parte è un altro conto e va rispettato. Sono molto sereno, sto bene e sono molto felice“. Una non risposta che ha fatto esplodere Silvia Toffanin: “Ok sei fidanzato, lo dico io! Da quello che hai detto si capisce che sei fidanzato“.nel 2022 era singleprobabilmente ha trovato l’amore in questo anno e mezzo dato che a settembre del ...