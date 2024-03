Futuro Acerbi | l’Inter ha sciolto le riserve | la scelta è ormai chiara

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 23 marzo 2024) Tra pochi giorni scopriremo cosa ilriserva ad, protagonista di un episodio infelice in Inter-Napoli con Juan Jesus. Stagione fin qui quasi perfetta per. I nerazzurri infatti si trovano al primo posto in campionato, a +14 dal Milan secondo, avendo collezionato 76 punti in 29 giornate, segnando 71 gol (miglior attacco) e subendone solamente 14 (miglior difesa). La squadra di Simone Inzaghi può infatti vantare non solo del collettivo, che sta dominando il campionato, ma anche dei singoli. Spiccano tra questi i nomi di Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della Serie A con 23 gol e 4 assist in 26 partite, Hakan Çalhano?lu, autore di 9 gol e 3 assist finora in campionato, e Yann Sommer, portiere classe ’88, con 17 clean sheet in 28 partite in Serie A. Gli unici nei della stagione delsono: ...