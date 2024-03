Furia woke in Inghilterra: ecco la bandiera rivisitata (arcobaleno) - Un“giocoso aggiornamento” secondo la Nike, una inaccettabile deriva woke per gli inglesi. Nelle ultime ore si è scatenata una bufera sulla rivisitazione arcobaleno della classica Croce di San Giorgio: ...ilgiornale

"Sei bianco Non puoi competere per la borsa di studio": il delirio woke dei Chicago Bears - Il colosso del football americano è stato citato in giudizio per aver riservato la posizione solo alle minoranze e alle donne ...ilgiornale

Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, di Carl Rhodes. Fazi Editore - Sono woke. E se la virtù del capitalismo è il mimetismo ... che alimenta movimenti progressisti promuoventi giustizia sociale e uguaglianza dei diritti contro la Furia predatoria che li ha fagocitati ...ildiariodellavoro