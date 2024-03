Fuorisalone | pronti i divieti comunali per scongiurare il caos | individuate 7 ‘zone rosse’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano –anti-selvaggio. Un po’ come per la movida fuori controllo, il Comune ha preparato un piano per "preservare la sicurezza e la fruibilità della città" in particolare nelle sette aree dove si concentreranno le 180 iniziative e i 1.326 appuntamenti previsti durante la Milano Design Week in programma dal 15 al 21 aprile. Le sette areedall’amministrazione come meritevoli di maggior tutela "per prevenire rischi di congestionamento" sono Tortona, Brera, Porta Venezia, 5 Vie, Durini, Isola Quartiere Brolo e Monumentale. In una determina comunale datata venerdì si legge che, in primis, durante il"non verranno autorizzate iniziative su suolo pubblico con un contenuto promozionale o commerciale, anche a tema design, al di fuori di quelle ammesse ...