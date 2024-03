Fungo Reishi | tutte le proprietà che fanno bene alla salute

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilè conosciuto come un prodotto naturale dalle moltepliciin grado di apportare diversifici. La sua storia è antica e il suo ‘potere’ oggi è riconosciuto dall’Oriente all’Occidente. Dal nome latino Ganoderma lucidum, ilè utilizzato oggi sia nella medicina naturale che nella cosmesi. Sono diversi, infatti, gli effetti procurati da questo prodotto naturale che pare non avere alcun effetto nocivo, come confermano anche studi recenti. Per conoscere le sue innumerevoli, potrebbe essere già sufficiente ricordare gli svariati appellativi con i quali viene riconosciuto: “pianta della spirito“, “dei mille anni” o “dell’immortalità“. E ...