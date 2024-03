Fu fermata di notte con la patente scaduta | nonna Giuseppina compie 104 anni

(Di sabato 23 marzo 2024) "Sono orgoglioso di avere un'ultracentenaria nel mio comune ma, nel contempo, le rivolgerò un invito a non usare più l'auto per la salvaguardia dell'incolumità sua e di altre persone". Attraverso queste parole il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini, ha augurato buon compleanno aMolinari , per tuttiGiose, "beccata" qualche giorno fa al volante della sua auto con la...

Era da poco passata l’una di notte lo scorso lunedì, quando un uomo ha chiamato i carabinieri di Bondeno, in provincia di Ferrare, per segnalare un’auto che secondo lui viaggiava in modo ... (open.online)

Quello sembrava essere un intervento di routine dei carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, si è trasformato in un incredibile racconto: hanno fermato un' Auto sospetta in piena notte , ... (gazzettadelsud)

“Adesso uso la bici, ma voglio prendere un motorino , per non rinunciare alla mia indipendenza”. Non si arrende Giuseppina Molinari, 103 anni, che vive a Vigarano Pieve (Ferrara) e che non ha più la ... (gazzettadelsud)

Mosca, sono almeno 115 le vittime dell’attentato al Crocus City Hall. Russia: “Arrestati tutti gli attentatori, avevano contatti in Ucraina” - Domato nella notte l’incendio al Crocus City Hall di Mosca, il diradarsi del fumo lascia sul campo alcune certezze. Innanzitutto i numeri: le vittime al momento sono 115, almeno secondo quanto dichiar ...ilfattoquotidiano

Carluccio Sartori, vivo dopo 23 ore sotto la valanga: «Nessun medico si spiega come ho fatto. Ma non volevo morire» - «Non sono credente - confessa - ma quella notte ho pregato mia madre». Il 54enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva a Bolzano, ma sta bene. «Quando la valanga si stava per fermare, ho iniziato ...leggo

Catania, non si fermano all’Alt e scappano: raggiunti e denunciati dopo un breve inseguimento - Nella notte tra sabato e domenica, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà due minorenni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli stessi non si sono fermati quando gli ...catanianews