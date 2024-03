Frutta secca | da dove arriva quella che mangiamo? Avvocato fa chiarezza e annuncia una novità

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 marzo 2024) Una nuova direttiva per il commercio dellain Italia e questocondivide l'informazione sui social. Laè presente in ogni supermercato in grande varietà. Noci, mandorle, nocciole, arachidi e tanti altri tipi disono disponibili da comprare sfusi o in confezioni di varia grandezza. Molti, per esempio, preferiscono acquistare i piccoli sacchetti per fare uno spuntino durante la giornata in ufficio o prima e dopo un allenamento in palestra. Ma possiamo fidarci della qualità e della sicurezza di queste confezioni in vendita? Soprattutto quando si tratta digià sbucciata il dubbio che sia salutare consumarla viene facile. Il cambio etichetta della ...