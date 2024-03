Francia e Israele sono in prima linea contro l’Islam radicale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) Signore e Signori, cari amici, è un piacere ritrovarvi così numerosi e su questioni tanto gravi.certo che oggi sia essenziale un ampio ed esplicito confronto tra la democrazia liberale e le diverse forme di populismo e totalitarismo che rimettono profondamente in discussione ciò che siamo. A essere sotto attaccoi valori universali del 1789, il nostro patrimonio collettivo, la democrazia, il rispetto dell’essere umano e dell’alterità, lo Stato di diritto e la separazione dei poteri, l’uguaglianza tra donne e uomini, la libertà di coscienza, di credere o non credere, pensare, scrivere o fare caricature, fare cultura. Moltii fronti: non c’è solo uno stra l’Occidente e il resto del mondo, tra il bene e il male, lettura caricaturale, questa, che a me non piace. Il populismo è...