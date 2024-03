(Di sabato 23 marzo 2024) Tra Call My Agent Italia, Eravamo bambini e il prossimo impegno in M. Il figlio del secoloè uno degli attori più lanciati del momento. E anche uno dei più sinceri

LIVE Musetti-Safiullin, ATP Miami 2024 in DIRETTA: esordio complicato, il Russo si esalta sul cemento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Musetti-Safiullin, match valevole per il secondo turno dell'edizione 2024 dell'ATP Masters 1000 ...oasport

Francesco Russo: «L'aspetto fisico può essere una gabbia» - Tra Call My Agent Italia, Eravamo bambini e il prossimo impegno in M. Il figlio del secolo Francesco Russo è uno degli attori più lanciati del momento. E anche uno dei più sinceri ...vanityfair

Caos in Consiglio Regionale Fvg tra presunte molestie e battute sessiste. Preso di mira esponente di Fdi, definito “maestra” - L'altro fronte: le presunte molestie A movimentare il clima in Consiglio regionale in questi giorni anche un’interrogazione del vicepresidente Francesco Russo, esponente del Pd, che ha chiesto una ...ilgazzettino