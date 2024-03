Francesco Arca in lacrime a Verissimo ricorda la tragica morte del padre | “Vorrei sapere la verità”

Francesco Arca ha scritto un libro, il primo. Al centro del racconto c'è la morte del padre Silvano, scomparso nel giorno in cui si era recato a una battuta di caccia. Arca parla di un "presunto ... (today)

Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «La morte di mio padre Vorrei sapere cosa è successo veramente» - Dal suo nuovo libro "Basta che torni" al racconto della morte del padre, passando per i figli e l'amore, Francesco Arca si è raccontato oggi a "Verissimo" in una ...ilmessaggero

Francesco Arca, a Verissimo il dolore per il padre: “Una morte ancora irrisolta” - Tra gli ospiti di Verissimo nel pomeriggio di sabato 23 marzo c’è anche Francesco Arca. Intervistato dalla conduttrice Silvia Toffanin, l’attore ha raccontato del dolore per la perdita del padre, ...dilei

