Francesco Arca a Verissimo parla della drammatica morte del padre sulla quale non è mai stata scoperta la verità

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 23 marzo 2024) L’attoreè stato ospite di Silvia Toffanin a, dove ha presentato il suo libro Basta che torni, uscito in occasionefesta del papà. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il significato del titolo del suo libro, che rimanda ad una frase che l’attore rivolgeva al, scomparso tragicamente nel 1995, quandoaveva 16 anni. “Basta che torni” lo dicevo a papà quando partiva per le missioni. Lo accompagnavamo sempre in aeroporto con tutta la famiglia, aeroporti normali o militari. Era un paracadutista e quando partiva mi faceva delle raccomandazioni. Mi diceva: “studia, ascolta mamma” e io gli rispondevo “non ti preoccupare, stai tranquillo, basta che torni“. Era un amuleto che avevo verso me stesso e verso di lui. Gli dicevo sempre questa ...