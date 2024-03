FOTO Scontro tra auto e moto | centauro perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale nel quale ha perso laun32enne si è verificato stamani sulla Ex SS18 altezza Ponte di Molina. La vittima era in sella ad unache si è scontrata con un’mobile. Traffico completamente bloccato in direzione Vietri-Salerno, problemi anche per la direzione opposta. Presenti carabinieri che hanno effettuato una serie di rilievi e raccolto testimonianze tra chi ha assistito al l’incidente. Per uno strano scherzo del destino, proprio nella giornata di oggi, alle 19, a Vietri è in programma un dibattito con la Polizia stradale, promosso dall’associazione creata da Francesca Papalino, la mamma di Antonio Senatore, morto sulla stessa strada esattamente sei mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.