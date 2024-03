FOTO Fuggito dalla mafia somala | trova aiuto nel Sannio | la storia di Liibbaan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“I pregiudizi sono catene create dall’ignoranza per tenere separati gli uomini”. Con questa frase Liibaan, neomaggiorenne di origini somale, ha concluso il suo racconto all’evento organizzatoCooperativa San Rocco, ente attuatore SAI Solopaca in occasione della settimana contro la Discriminazione. Da sempre il SAI Solopaca organizza azioni di sensibilizzazione e promozione dell’integrazione, in particolare iniziative con le scuole del territorio durante alcune delle giornate internazionali promosse contro le discriminazioni di ogni genere. Quest’anno, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, gli eventi sono stati molteplici e hanno puntato a coinvolgere in particolare gli studenti degli istituti locali: Istituti Comprensivi di Telese e di Solopaca e il Liceo Economico Sociale, ...