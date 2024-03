FOTO – Dumfries | «Olanda | buon risultato ma servono miglioramenti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Denzel, esterno destro dell’Inter, ha pubblicato un nuovo post sui social network a seguito della vittoria della “sua”contro la Scozia ieri sera in amichevole per 4-0. POST – Queste le parole e laall’interno di un post condiviso sul profilo Instagram di Denzel, esterno destro dell’Inter, riguardo il successo della “sua”contro la Scozia ieri sera in amichevole per 4-0. “Unma“. Denzel– InstagramFonte: Instagram DenzelInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...