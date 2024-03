Formula 1 | clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne | Sainz domina dopo il sorpasso a Verstappen ritirato | secondo Leclerc

(Di sabato 23 marzo 2024) È tutto vero. Laha conquistato unanel Gran Premio di Australia a. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022.in partenza, al 2° giro ha...

NON È UN SOGNO! Doppietta Ferrari nel GP d’Australia: Sainz domina davanti a Leclerc, ritirato Verstappen! - Carlos Sainz confeziona un'impresa clamorosa e, nella giornata in cui Max Verstappen è costretto a fermarsi dopo pochi giri per un problema di affidabilità ai freni della sua Red Bull (mettendo fine a ...oasport

F1, Sergio Perez: “Non abbiamo mai trovato il giusto equilibrio. La Ferrari vincerà ancora” - Il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, si trasforma in un vero e proprio "buco nero" in casa Red Bull. Sul tracciato dell'Albert Park il team di Milton Keynes ...oasport

