Formazioni ufficiali Inghilterra-Brasile | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 23 marzo 2024), ledell’amichevole di cartello in programma questa sera. Non sarà mai solo ed esclusivamente un’amichevole. Ad una manciata di minuti dal test in programma a Wembley, sono state diramate ledella gara tra. Tappa importante per il percorso di avvicinamento alla Coppa America e ai Campionati Europei, il confronto tra la Selecao e i Tre Leoni rappresenterà un utile banco di prova per i due allenatori, a caccia di risposte importanti. Diamo uno sguardo alle scelte dei due CT: Kane (LaPresse) – IlVeggente.it(4-3-3): Pickford; Walker, ...