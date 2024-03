Forlì | coach Martino di slancio a Casale | Dalla vittoria in Coppa un spinta in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) "Arriviamo a questa partita dopo la soddisfazione della conquista dellaItalia: un traguardo importante per il club e gratificante per tutti noi, staff tecnico e giocatori. Ora ci aspettano cinque gare per chiudere la stagione regolare, con l’obiettivo di assicurarci il primo posto, anche per avere nei playoff sempre il potenziale vantaggio del fattore campo. Fra l’altro il calendario ci propone tre partite in trasferta contro tre squadre che hanno l’obiettivo di salvarsi: quindi con tutte le difficoltà del caso".Antimopresenta così la sesta giornata della fase orologio stasera contro la Novipiù Monferrato (palla a due alle 20.30, PalaEnergica Paolo Ferraris). "Incontriamoche negli ultimi due incontri casalinghi ha vinto nettamente contro la Fortitudo Bologna e ha perso per un punto, ...