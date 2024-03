Flavio Briatore e il suo Crazy Pizza a Napoli | «Voglio offrire un’esperienza nuova a cittadini e turisti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024)aprirà davvero un suo. Succederà a maggio e il locale sarà sul lungomare «con una splendida vista sul Vesuvio e Castel dell’Ovo. Avrà una terrazza magnifica e sarà una delle nostre venues più belle». E lo farà perché «è famosa in tutto il mondo per la sua cultura culinaria e in particolare per la, e crediamo che la nostra offerta sia un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale oltre che al settore del turismo e della ristorazione locale di alto livello». L’investimento arriverà insieme a un gruppo di soci e amici «anche legati fortemente al territorio». Il loro obiettivo è quello di «culinariaai napoletani, ai campani e ai tanti ...