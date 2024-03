Firenze | turista derubata in piazza Duomo Due donne in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Hanno derubato una65enne in, ma per due giovani, di 20 e 28 anni, sono scattate le. Entrambe di nazionalità bulgara, sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver derubato la 65enne. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. A fermare le due giovani i falchi della squadra mobile nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato proprio al contrasto dei reati predatori. L'attività di prevenzione, predisposta dal questore diMaurizio Auriemma, è stata organizzata, si spiega, dislocando gli agenti in borghese in diverse zone della città, tra le quali anche il centro. Secondo quanto ricostruito, le due arrestate, intorno alle 15, si sarebbero posizionate dietro una ...