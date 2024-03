Firenze | Torre San Niccolò riapre al pubblico in anteprima per la Settimana del Fiorentino

(Di sabato 23 marzo 2024), 22 marzo 2024 - Le torri, le porte e le fortezze dihanno infinite storie da raccontare: storie di guerra e di pace, storie di fatica e di sogno, storie di coraggio e di paura. Da centinaia di anni proteggonoPatrimonio Mondiale, ne custodiscono le meraviglie, ricordano che ogni tanto vale la pena di staccare i piedi da terra e sollevare lo sguardo. Dopo il lungo restauro che ha visto protagonista laSan, regina delle torri fiorentine che con i suoi 45 metri svetta su piazza Poggi, il monumentoalin via eccezionale nella giornata di sabato 23 marzo – con visite guidate alle ore 15, 15:45, 16:30 e 17:15 a cura di MUS.E in occasione delladel, posti limitati ...

Firenze , 22 marzo 2024 - Sono stati completati a Firenze i lavori di restauro della Torre di San Niccolò , che domani riapre al pubblico in anteprima con visite guidate a cura di Muse in occasione ... (lanazione)

Vinitaly alla conquista del Sud. Il maxi evento in Calabria per parlare al turismo - Confermato anche il brindisi in quota del Consorzio del Lugana alla Torre dei Lamberti, la terrazza panoramica ... Le buchette del vino da Firenze a Verona Per la prima volta, inoltre, sbarcano a ...gamberorosso

La Torre San Niccolò riapre al pubblico in anteprima per la Settimana del Fiorentino - Le torri, le porte e le fortezze di Firenze hanno infinite storie da raccontare: storie di guerra e di pace, storie di fatica e di sogno, storie di coraggio e di paura. Da centinaia di anni proteggono ...firenzetoday

Rifugiati. Grazie ai corridoi umanitari altre 51 persone sono arrivate oggi in Italia dal Libano - tra le quali Firenze, Torino, Torre Pellice (TO), Campobasso, Padova, Roma. Il loro ingresso in Italia, come detto, è stato reso possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di ...difesapopolo