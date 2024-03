Firenze | terremoto nella notte | tanta paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024), esattamente all’1.19, una scossa didi magnitudo 3.1 è stata rilevata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)provincia di, con epicentro localizzato a quattro chilometri a nord-est di Certaldo, in una zona prevalentemente agricola. La profondità del sisma è stata registrata a dieci chilometri sotto la superficie. Fortunatamente, questa unica scossa non ha provocato danni a persone o strutture. Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha immediatamente rassicurato la popolazione attraverso un messaggio su Facebook, comunicando che ilè stato avvertito anche nei comuni limitrofi ma non sono state ricevute segnalazioni di problemi. Ha inoltre informato che la protezione civile ha confermato l’assenza di ...