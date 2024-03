Firenze | panico per una scossa di terremoto VIDEO

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Paura nella notte nel territorio di, dove la terra ha tremato. Unaè stata registrata all’1 e 19. Una, esattamente didi magnitudo 3.1, con epicentro a Certaldo. E’ stata avvertita distintamente dalla popolazione. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 10 chilometri. “È stata avvertita alcuni minuti fa unadidi magnitudo 3.1 con epicentro nel nostro comune che è stata sentita anche in diversi comuni vicini. Non ci risultano segnalazioni di criticità”. Così nella notte il sindaco Giacomo Cucini ha rassicurato i suoi concittadini con un post sui social.

