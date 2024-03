Firenze | lavori sulle strade cittadine | ecco tutti gli interventi in programma la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Unacon moltiti, a partire dal nuovo asfalto sulla rampa di accesso al Viadotto dell’Indiano. Ancora, risanamenti stradali in via Magellano e alla rotatoria di via Panciatichi. Eper allacci alla rete idrica in via Calvi e via dei Cadolingi. Per quanto riguarda il Viadotto dell’Indiano, l’interventoto prevede l’asfaltatura in orario notturno della rampa di accesso al ponte da viuzzo dei Sarti. Dalle 21 di lunedì 25 alle 6 di venerdì 29 marzo sarà in vigore un divieto di transito su viuzzo dei Sarti (tra la piazza Caduti dei Vigili del Fuoco e il Viadotto dell’Indiano nella sola direttrice versonord) e sulla rampa di accesso del Viadotto nella sola direttrice verso ...