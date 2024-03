Firenze, inaugurato un nuovo campetto da calcio in piazza Medaglie d’oro - Firenze, 23 marzo 2024 - Nuovo campetto da calcio in erba sintetica nel giardino di piazza Medaglie d’oro, a Rifredi, e nuovo campino per i più piccoli. Al taglio del nastro ufficiale, avvenuto ieri c ...lanazione

I cento anni di Careggi: così da dieci poderi nacque l’ospedale con la doppia anima - Le proteste degli abitanti delle campagne, la prima pietra nel 1914, i lavori fatti coi prigionieri di guerra. E un secolo fa il trasporto dei primi malati ...corrierefiorentino.corriere

Il grazie di Dario Nardella a Firenze: «Ho servito questa città, non mi sono servito di lei» - Emozionato, completo blu con sneakers bianche, il sindaco ha scelto lo slogan «Grazie Firenze» per la serata al PalaWanny con cui ha voluto tracciare il bilancio dei suoi dieci anni:«Rifarei tutto, ne ...corrierefiorentino.corriere