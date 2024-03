(Di sabato 23 marzo 2024) La Polizia di Stato ha arrestato indue cittadine bulgare di 20 e 28 anni accusate diconaggravato in concorso ai danni di unatedesca 65enne. Le giovani sono state fermate dai falchi della Squadra Mobile della Questura di, nell’ambito di uno specifico servizio predisposto dal Questore della provincia diMaurizio Auriemma L'articolo proviene daPost.

E' successo la notte scorsa, 17 marzo 2024, verso le 2.30. furto con spaccata in un ristorante di Firenze , in via Di Vittorio, ma poco dopo una Guardia giurata incrocia e riconosce il ladro dai ... (firenzepost)

L'uomo, alla vista dei Carabinieri, con la refurtiva ancora in mano, nonostante già accerchiato, ha tentato in tutti i modi di evitare di essere controllato e identificato cominciando a urlare e ... (firenzepost)

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze , su richiesta della locale Procura nei ... (firenzepost)

Firenze: furto con destrezza in piazza Duomo. Vittima una turista. Arrestate due ragazze - La Polizia di Stato ha arrestato in Piazza Duomo due cittadine bulgare di 20 e 28 anni accusate di furto con destrezza aggravato in concorso ai danni di una turista tedesca 65enne. Le giovani sono sta ...firenzepost

furto con destrezza ai danni di una turista 65enne: la Polizia di Stato arresta in Piazza Duomo due cittadine bulgare di 20 e 28 anni - Le donne sono state fermate dai falchi della Squadra Mobile nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato proprio al contrasto dei reati predatori Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato.virgilio

Scippata turista in zona Duomo, arrestate due ventenni dalla polizia - Ieri pomeriggio la polizia di Firenze ha arrestato in Piazza Duomo due cittadine bulgare di 20 e 28 anni accusate di furto con destrezza aggravato in ...gonews