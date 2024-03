Firenze , 18 marzo 2024 – «Sono mesi che lanciamo grida d'allarme riguardo alla carenza degli organici nelle forze dell'ordine a Firenze . L'urgenza di un provvedimento serio in materia di Sicurezza , ... (lanazione)

L'esposizione include una nuova monumentale opera per il cortile rinascimentale L'articolo Firenze , Palazzo Strozzi : mostra «Anselm Kiefer. Angeli caduti» proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Firenze , 22 marzo 2024 - Sono aperte fino al 17 maggio le iscrizioni per partecipare alla XXX edizione di Artigianato e Palazzo , in programma dal 13 al 15 settembre al Giardino Corsini di Firenze . ... (lanazione)

Firenze, a Palazzo Vecchio in mostra l’abito e la cintura di Eleonora di Toledo - Il pregiato abito e la cintura indossati dalla duchessa nel ritratto dell’Allori sono stati fedelmente riprodotti e saranno visibili al pubblico all’interno del percorso museale dal 24 marzo fino al 1 ...lanazione

Da Cézanne e Renoir ad Anselm Kiefer. Quali mostre scegliere nel weekend - Un'altra settimana all'insegna della grande arte, dall'Impressionismo ai grandi artisti contemporanei storicizzati, ma anche Surrealismo e Pittura dell'Ottocento. Scopriamo insieme le mostre più belle ...itinerarinellarte

Giornate FAI di Primavera 2024: il programma, regione per regione, tra i luoghi aperti in Italia - Oltre 750 i luoghi poco noti, aperti in occasione della 32esima edizione della rassegna che, sabato 23 e domenica 24 marzo, invita gli italiani a scoprire il patrimonio culturale del Paese Sabato 23 e ...artribune