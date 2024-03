Fiorentina | la prima senza Barone Tocca alle ragazze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze, 23 marzo 2024 - In un Viola Park ancora scosso e sottosopra dopo giorni di lacrime e dolore ci si prepara anche allagara ufficialeil compianto Joe. L’onere e l’onore di scendere in campo per prime toccheràdellaFemminile, impegnate domani nella Poule Scudetto contro l’Inter, gara dovealcun dubbio Joe sarebbe stato sugli spalti. Appuntamentoore 15 allo stadio ‘Curva Fiesole’ (i biglietti saranno in vendita fino al fischio d’inizio, c’è anche la possibilità di un mini abbonamento per le ultime quattro partite). Alla camera ardente di mercoledì scorso le calciatrici erano fra le più scosse. Praticamente tutte in lacrime. Hanno perso un dirigente che le ha fatte sentire professioniste e ...